08 Mar 2021 - 22:36
Sağlık Bakanı Koca'dan üzen haber! Sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.