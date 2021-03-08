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- 08 Mar 2021 - 22:36

Sağlık Bakanı Koca'dan üzen haber! Sanatçı Rasim Öztekin hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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08 Mar 2021 - 22:36 AA Ankara- Sağlık

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