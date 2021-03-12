Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Mar 2021 - 23:16

"İstiklal Marşı 100 Yaşında" belgeseli hazırladı

Beyoğlu Belediyesi Belgeselde, bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönem, marşın yazılma, kabul edilme ve halk tarafından benimsenme serüveni özgün bir metinle anlatıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel "İstiklal Marşı 100 Yaşında" belgeseli hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çekimleri Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen belgeselde Ali Rıfat Çağatay, Zati Arca, Ahmed Yekta Madran, Ahmed Cemil Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey ve Osman Zeki Üngör'ün İstiklal Marşı besteleri seslendirildi.

Belgeselde, İstiklal Mücadelesi olanca şiddetiyle devam ederken bağımsızlık sembolü İstiklal Marşının yazıldığı dönem, marşın yazılma, kabul edilme ve halk tarafından benimsenme serüveni özgün bir metinle anlatıldı.

Gazete haberleri, fotoğraflar, marşların ilk notaları, el yazısı örnekleri gibi dönemin orijinal görselleriyle desteklenen belge-eser niteliğindeki çalışmada, özgün metni Okan Bayülgen seslendirdi. Türk ve Batı müziğini aynı sahnede buluşturmasıyla bir ilk özelliği taşıyan projenin şefliğini ise İhsan Özer yaptı.

​​​​​​​Osman Zeki Üngör'ün bestelediği milli marşın, opera sanatçısı Hakan Aysev tarafından seslendirildiği belgesel, Beyoğlu Kültür Sanat'ın YouTube kanalında gösterime girdi.

Çalışmayla milli mücadele yılları ile kahramanlarının, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarının gençlerin dikkatine sunulması amaçlanıyor.

# "İstiklal Marşımız 100 Yaşında" belgeseli, Beyoğlu belediyesi, İSTİKLAL MARŞI, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı , türkiye, Gibi, mücadele

12 Mar 2021 - 23:16 AA İstanbul- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"İstiklal Marşı 100 Yaşında" belgeseli hazırladı mask
"İstiklal Marşı 100 Yaşında" belgeseli hazırladı
Akıncı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Akıncı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Seni Çok Bekledim 7. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Seni Çok Bekledim 7. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Seni Çok Bekledim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Payitaht Abdülhamid 142. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 142. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 12 Mart 2021 Kırmızı Oda Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL