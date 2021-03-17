17 Mar 2021 - 08:39
Ankara'da Kar Yağışı Etkisini Sürdüyor! Bugün Ankara'da kar var mı, devam edecek mi?
Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı Ulus Meydanı, Anıtkabir, Atakule ve Sıhhiye çevresinde etkisini sürdürüyor
Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı Ulus Meydanı, Anıtkabir, Atakule ve Sıhhiye çevresinde etkisini sürdürüyor
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17 Mar 2021 - 08:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.