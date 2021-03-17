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- 17 Mar 2021 - 08:39

Ankara'da Kar Yağışı Etkisini Sürdüyor! Bugün Ankara'da kar var mı, devam edecek mi?

Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı Ulus Meydanı, Anıtkabir, Atakule ve Sıhhiye çevresinde etkisini sürdürüyor

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Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezini etkisi altına alan kar yağışı Ulus Meydanı, Anıtkabir, Atakule ve Sıhhiye çevresinde etkisini sürdürüyor
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17 Mar 2021 - 08:39 - Gündem

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Ankara'da Kar Yağışı Etkisini Sürdüyor! Bugün Ankara'da kar var mı, devam edecek mi? mask
Ankara'da Kar Yağışı Etkisini Sürdüyor! Bugün Ankara'da kar var mı, devam edecek mi?
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