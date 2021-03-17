Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Mart 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının en dikkat çeken yapımı Müge Anlı İle Tatlı Sert çarpıcı olaylar ile Türkiye gündemini belirliyor. Şüpheli kayıp ve cinayet olaylarının ele alındığı yapımda şaşırtıcı gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert programı hafta içi hergün saat 10.00’da ekrana geliyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 16 Martta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert dün ekrana gelen bölümü ile yine birbirinden çarpıcı gündem ve gelişmeleri izleyenlerle buluşturdu. Uzun zamandır merak edilen olaylarda yaşanan son dakika gelişmelerinin ekrana geldiği 16 mart programında yeni olaylar da konuşuldu. Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümü yine merakla takip edildi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünde aylardır aranana 67 yaşındaki Fatma Çeri ile ilgili yeni gelişmeler ekrana geldi. 67 yaşındaki Fatma Çeri uzun zaman önce ortadan kaybolmuş ve ailesi onu bulmak için Müge Anlı’dan yardım istemişti. Fatma Çeri’nin şüpheli kaybı ile ilgili ortaya çıkan yeni gerçekler ve yaşanan gelişmeler dün ekrana geldi. Fatma Çeri’ye ne olduğu ise bilinmiyor. Müge Anlı’nın dün ekrana gelen bölümünde film gibi hayat hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitleyen Tolga Topanoğlu da gündem olmaya devam etti. Çocuk yaşta evlatlık verilen ve biyolojik ailesini hiç görmeyen Tolga Topanoğlu, ilik nakli olmak için ailesini aramaya devam ediyor. Müge Anlı’nın dün ekrana gelen bölümünde yeni bir gündem de ekrana geldi. 53 yaşında Adana’da ortadan kaybolan adamın ailesi Müge Anlı’ya katıldı. 53 yaşındaki adamın şüpheli kaybı programın yeni gündemleri arasında yer aldı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 17 Mart Gündemleri Neler Olacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümünün ardından programda bugün konuşulacak gündemler merak edildi. Müge Anlı bugün olaylardaki yeni gelişmeleri ekrana taşıyacak. Fatma Çeri kaybı ile ilgili gelişmelerin konuşulacağı programda yeni gündemler de ekrana gelecek. Müge Anlı İle Tatlı Sert bugün saat 10.00’da canlı yayın ile ATV ekranlarında yayınlanacak.