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- 19 Mar 2021 - 12:47

Ramo Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 19 Mart 2021 Ramo Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ramo 36. Bölüm izle, Ramo son bölüm izle en çok aratılan Google verileri arasında yer almaktadır. Sizlerde Ramo dizisini reklam olmadan izlemek istiyorsanız Ramo 36. Bölüm izle seçeneğine tıklayarak aralıksız dizi hazzı yaşayabilirsiniz. İşte tüm detayları ile Ramo 36. Bölüm izle ve Ramo 36. Bölüm fragmanı…

Ali Kurt
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Ramo Dizisi 36. Bölüm Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ramo heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in yer aldığı Ramo dizisinde adalet aramak için yola çıkan Ramo’nun İstanbul mafyası ile verdiği mücadele anlatılıyor. Dizi cuma akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Ramo Dizisi 35. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo en son 35. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımda Ramo ve Mahzar arasında başlayan gerilim dikkat çekerken, Sibel ise evdeki kaosu çözmek için uğraşmaya başlar. Ramo dizisinin ekrana gelen son bölümü yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Ramo dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Ramo bugüne kadar iş birliği yaptığı Mazhar’ın kendisini sattığını öğrenir. Mazhar ölen patronlardan biri olan Yıldırım’ın yerine geçmek için Korkut ile iş birliği yapar. Mazhar’ın amacını öğrenen ve kendisine ihanet etmesine çok sinirlenen Ramo bunu yeni tanışacağı patronuna söylemeye karar verir. Bunları düşünürken öldürdüğünü sandığı Yıldırım’ı karşısında görünce ise büyük şaşkınlık yaşar. Yeni patron Şerif’in ise Ramo ile ilgili daha farklı planları vardır. Ramo hem yeni patronların kim olduğunu anlamak hem de işlerin arkasındaki sırrı çözmek için oyuna girmek zorundadır. Ramo sonunu bilediği bu oyuna girmek için hazırlık yapmaya başlar. Bu sırada Sibel ise evdeki meselelerle ilgilenmeye başlar. Hasan Çiçek’in kendisine baba dediği anı unutamaz. Ancak bunu Afet’e nasıl söyleyeceğini de bilemez. Hasan bu çelişkiler içinde kıvranırken Sibel yardımına koşar ve Afet’e her şeyi anlatmasını ve gerçeklerle yüzleşmesini söyler.

Ramo Dizisi 36. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo geçen hafta sette yaşanan Covid-19 krizi nedeni ile ekrana gelmemişti. Dizinin merakla beklenen 36. yeni bölüm bu hafta yayınlanacak. Dizinin merakla beklenen 36. bölüm fragmanı heyecan dolu sahneleri ile dikkat çekti. Ramo dizisi bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile ekrana gelecek.

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19 Mar 2021 - 12:47 - Dizi Fragmanları

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