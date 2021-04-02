Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Nisan 2021 Perşembe Survivor 60. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Öykü Çelik Elendi...

Survivor 2021 60. Bölüm TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor Türkiye heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen programda ünlüler ve gönüllüler zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ediyor. Dokunulmazlık, ödül ve sembol gibi birçok oyunu kazanmak için mücadele edilen yarışma her hafta sosyal medyada gündem oluyor. Survivor her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor.

Survivor Türkiye 31 Martta Neler Yaşandı, Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor Türkiye son bölümü ile 30 mart günü ekrana geldi. Programın yayınlanan son bölümünde takımlar arasında heyecan dolu dokunulmazlık oyunu oynandı. İlgi ile takip edilen programda Acun Medya ile oynanan voleybol maçında da keyifli dakikalar ekrana geldi. Programın sıkı takipçileri haftanın üçüncü eleme adayının kim olduğunu merak ediyor.

Survivor Türkiye programının son bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesinde ada takımı ile Acun Medya arasında nefes kesen voleybol maçı oynandı. Heyecan dolu yarışmada kazanan takım Acun Medya oldu. Acun Medya’yı destekleyen yarışmacılar bu oyun ile havuçlu kek yeme şansı yakaladı. Voleybol maçının ardından oynanacak dokunulmazlık oyunu için avantaj yarışı yapıldı. Gerin dakikaların ekrana geldiği avantaj yarışını gönüllüler takımı kazandı. Birleşme partisinin ardından rekabetin arttığı programda dokunulmazlık oyununda da heyecan dolu anlar ekrana geldi. Dokunulmazlık oyununda 8-8 beraberlik Aleyna’nın atışı ile bozuldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım da gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımının dokunulmazlık alması ile ünlüler takımından Öykü, eleme postasına giden isim oldu. Programın heyecan dolu geçen son bölümünde Steven ve İsmail arasında atışmalar yaşandı.

Survivor Türkiye 1 Nisan Tanıtımı Yayınlandı Mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Survivor Türkiye programının heyecan dolu son bölümünün ardından yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. İlgi ile takip edilen programın yeni bölümünde takımlar eleme oyunu için karşı karşıya gelecek. Bu hafta elenecek ismin merakla beklendiği yarışma yeni bölümü ile bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanacak.