Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerimizin naaşı Kilis'e getirildi
Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi.
Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi. Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen şehitlerin naaşı, Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehitlerin cenazelerinin Gaziantep'e, oradan da memleketlerine gönderileceği öğrenildi.
Suriye Afrinde bulunan Basilhaya üs bölgemize düzenlenen saldırıda uzm.Çvş. Ahmet Akdal ve Gökhan Çakır şehit düşmüş ruhu sâd mekânları cennet olsun.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.