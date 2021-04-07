Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Nis 2021 - 23:40

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerimizin naaşı Kilis'e getirildi

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi.

Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi. Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen şehitlerin naaşı, Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehitlerin cenazelerinin Gaziantep'e, oradan da memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Suriye Afrinde bulunan Basilhaya üs bölgemize düzenlenen saldırıda uzm.Çvş.  Ahmet Akdal ve Gökhan Çakır şehit düşmüş ruhu sâd mekânları cennet olsun.
# hastane, kilis, suriye, şehit, şehit ahmet akdal, şehit gökhan çakır, pkk, türkiye

07 Nis 2021 - 23:40 AA Kilis- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerimizin naaşı Kilis'e getirildi mask
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerimizin naaşı Kilis'e getirildi
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 38. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 60. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kuruluş Osman Dizisi 53. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 53. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumiyet Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 7 Nisan 2021 Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL