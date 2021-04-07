Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan 2 askerimizin naaşı Kilis'e getirildi

Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan 2 askerin naaşı Kilis'e getirildi. Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen şehitlerin naaşı, Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehitlerin cenazelerinin Gaziantep'e, oradan da memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Suriye Afrinde bulunan Basilhaya üs bölgemize düzenlenen saldırıda uzm.Çvş. Ahmet Akdal ve Gökhan Çakır şehit düşmüş ruhu sâd mekânları cennet olsun.