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- 08 Nis 2021 - 00:20

Kahramanmaraş'lı Şehit Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ailesine acı haber verildi

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Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca bir üs bölgesine tanksavar silahı ile yapılan saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, 30 yaşındaki Akdal'ın şehadet haberini, Yunus Emre Mahallesi'nde ikamet eden babası Feramuz ile annesi Remziye Akdal'a verdi.

Aileyi askeri yetkililer ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine ve mahalle girişine Türk bayrağı asıldı.
# kahramanmaraş, Onikişubat ilçesi, Şehit haberi ailesine ulaştırıldı, pkk, şehit

08 Nis 2021 - 00:20 AA Kahramanmaraş- Gündem

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