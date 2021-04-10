10 Nis 2021 - 22:43
Ankara'da Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı. Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.
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Başkentin simgelerinden Atakule, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı. Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.
Alışveriş merkezi kısmındaki dev ekranlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu ile emniyetin çeşitli birimlerinin çalışmalarından görüntüler yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.