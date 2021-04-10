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- 10 Nis 2021 - 22:43

Ankara'da Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı. Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.

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Başkentin simgelerinden Atakule, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kapsamında "polis çakarı" görünümünde ışıklandırıldı. Kulenin tepe kısmına Türkçe ve İngilizce olarak "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında" ifadesi yazıldı.

Alışveriş merkezi kısmındaki dev ekranlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu ile emniyetin çeşitli birimlerinin çalışmalarından görüntüler yer aldı.
# Atakule, Işıklandırma, polis çakarı, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü

10 Nis 2021 - 22:43 AA Ankara- Gündem

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Ankara'da Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması mask
Ankara'da Atakule'ye "polis çakarı" ışıklandırması
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