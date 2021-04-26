Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesini Merzifon Havalimanı'nda, şehidin yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kara yoluyla Veziköprü'ye getirilen şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen kahraman evladımız Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah." mesajını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise sosyal medyadan, "Kahraman ordumuzun Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuzey Irak'ta terör örgütüne karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Mehmetçiğimizin mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da sosyal medyadan, "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Şimşek harekatında şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan askerin şehit olduğu bildirmişti.