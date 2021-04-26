Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Nis 2021 - 09:03

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yeni bölümü ile ekranlarda olacak. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen ve en çok seyredilen programlarından olan Müge Anlı 26 Nisan tarihinde de yine çok konuşulacak gündemi ile izleyicilerle buluşacak. Her geçen bölümde Türkiye’de yaşanan dramlara ışık tutan programın, haftanın ilk bölümünde yine gündem olacak konular ekranlara taşınacak. Uzun yıllar ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan program, yine saat 10.00’da ekranlarda olacak. Programa davet edilecek konuklar ile gündemi belirlemeye devam edecek olan Müge Anlı’nın programında beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Hem yapım ekini hem de izleyiciler, açığa çıkan olaylar ile büyük şaşkınlıklar yaşamayı sürdürüyorlar. Kayıp, cinayet, ayrılık gibi toplumun dram yaşamlarının ekranlara getirildiği programda bugün ekrana gelecekler ise büyük bir merakla bekleniyor. Gerçeklerin ortaya çıkarılması için yayın yapan programda ekrana taşınacaklar yine çok konuşulacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 23 Nisan’da Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının kuşağının en çok seyredilen programı olan, reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü ile yine çok konuşuldu. Çarpıcı gündem ve gelişmelerin ekrana taşındığı programda şaşırtıcı anlar yaşandı. Dolandırıcılık konusunun ekrana taşındığı bölümde izleyicileri çok şaşırtan gelişmeler oldu. Dolandırıcı yakınlarının da programa katılması ile birlikte şaşırtıcı gelişmeler peşi sıra geldiler.

Geçen haftanın en son bölümünde sahte damat ve gelin dolandırıcılığı yine gündemdeki yerini korudu. Aynı köyde yaşamakta olan pek çok genci dolandırdığı iddia edilmiş olan sahte gelinin üvey anneannesi tarafından da bu işlere sürüklendiği öne sürüldü. Üvey anneanne ise bu iddiaları kesin bir dil ile reddetmişti. Programın en çok dikkat çeken kısmı ise dolandırıcı olduğu iddia edilen ve tüm şüphelerin de üzerinde yoğunlaştığı aile Müge Anlı’nın üzerinde yürüdü, stüdyoda gerginlik dolu anlar yaşandı. Hakan Kaya isimli şahıs, bir anda sinirlenerek Anlı’nın taraf tuttuğunu ileri sürerek ayaklandı. Kısa sürede yatıştırılan Kaya’nın saldırısı sonrasında ise Anlı zor anlar yaşadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 26 Nisan’da Hangi Gündemler Konuşulacak?

Yeni haftanın ilk programı olacak bugünkü program saat 10.00’da ATV ekranlarında izleyiciler ile buluşacak ve geçen haftadan devam etmekte olan dolandırıcılık meselesi üzerine yeni gelişmeler izleyicilere aktarılacak.

# müge anlı, müge anlı son bölüm, müge anlı yeni bölüm, Müge Anlı 26 nisan, müge anlı canlı izle, müge anlı youtube izle, müge anlı kesintisiz izle, müge anlı full izle, Müge Anlı 26 nisan full izle, müge anlı olayları, Müge Anlı ile Tatlı Sert

26 Nis 2021 - 09:03 - Gündem

# TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLİ:
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2021 günü kim birinci oldu? 691. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2021 günü kim birinci oldu? 691. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 591. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan 2021 haftanın birincisi kim oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 591. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan 2021 haftanın birincisi kim oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!
Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 31. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 31. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm tek parça youtube izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm tek parça youtube izle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 26 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
İbo Show 23. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 23 Nisan 2021 Tek Parça Youtube İzle! mask
İbo Show 23. Bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 23 Nisan 2021 Tek Parça Youtube İzle!
Doya Doya Moda All Star 23 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 30. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 23 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 30. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 178. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 178. Bölüm Full İzle! 23 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 23 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 23 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2021 günü kim birinci oldu? 691. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu mask
Seda Sayan İle Gelinim Mutfakta 26 Nisan 2021 günü kim birinci oldu? 691. Bölüm Çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu
Zuhal Topal'la Sofrada 591. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan 2021 haftanın birincisi kim oldu? mask
Zuhal Topal'la Sofrada 591. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 26 Nisan 2021 haftanın birincisi kim oldu?
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!
Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 31. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda All Star 26 Nisan 2021 Full İzle! Doya Doya Moda All Star 31. Bölüm Kim Elendi, Gününün Birincisi Kim Oldu?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm tek parça youtube izle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 179. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme son bölüm tek parça youtube izle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL