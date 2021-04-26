Müge Anlı Tamamı Tek Parça 26 Nisan 2021 Pazartesi ATV Canlı izle!

Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların sevilen ve en çok seyredilen programlarından olan Müge Anlı 26 Nisan tarihinde de yine çok konuşulacak gündemi ile izleyicilerle buluşacak. Her geçen bölümde Türkiye’de yaşanan dramlara ışık tutan programın, haftanın ilk bölümünde yine gündem olacak konular ekranlara taşınacak. Uzun yıllar ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan program, yine saat 10.00’da ekranlarda olacak. Programa davet edilecek konuklar ile gündemi belirlemeye devam edecek olan Müge Anlı’nın programında beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Hem yapım ekini hem de izleyiciler, açığa çıkan olaylar ile büyük şaşkınlıklar yaşamayı sürdürüyorlar. Kayıp, cinayet, ayrılık gibi toplumun dram yaşamlarının ekranlara getirildiği programda bugün ekrana gelecekler ise büyük bir merakla bekleniyor. Gerçeklerin ortaya çıkarılması için yayın yapan programda ekrana taşınacaklar yine çok konuşulacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 23 Nisan’da Neler Yaşandı, Hangi Gündemler Konuşuldu?

ATV ekranlarının kuşağının en çok seyredilen programı olan, reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü ile yine çok konuşuldu. Çarpıcı gündem ve gelişmelerin ekrana taşındığı programda şaşırtıcı anlar yaşandı. Dolandırıcılık konusunun ekrana taşındığı bölümde izleyicileri çok şaşırtan gelişmeler oldu. Dolandırıcı yakınlarının da programa katılması ile birlikte şaşırtıcı gelişmeler peşi sıra geldiler.

Geçen haftanın en son bölümünde sahte damat ve gelin dolandırıcılığı yine gündemdeki yerini korudu. Aynı köyde yaşamakta olan pek çok genci dolandırdığı iddia edilmiş olan sahte gelinin üvey anneannesi tarafından da bu işlere sürüklendiği öne sürüldü. Üvey anneanne ise bu iddiaları kesin bir dil ile reddetmişti. Programın en çok dikkat çeken kısmı ise dolandırıcı olduğu iddia edilen ve tüm şüphelerin de üzerinde yoğunlaştığı aile Müge Anlı’nın üzerinde yürüdü, stüdyoda gerginlik dolu anlar yaşandı. Hakan Kaya isimli şahıs, bir anda sinirlenerek Anlı’nın taraf tuttuğunu ileri sürerek ayaklandı. Kısa sürede yatıştırılan Kaya’nın saldırısı sonrasında ise Anlı zor anlar yaşadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 26 Nisan’da Hangi Gündemler Konuşulacak?

Yeni haftanın ilk programı olacak bugünkü program saat 10.00’da ATV ekranlarında izleyiciler ile buluşacak ve geçen haftadan devam etmekte olan dolandırıcılık meselesi üzerine yeni gelişmeler izleyicilere aktarılacak.