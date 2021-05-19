Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne sahipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ay yıldızlı bayraklarla donattıkları tekneleriyle tur attı.

Bodrum Limanı'ndan çıkan ve Bodrum Kalesi önlerinde toplanan bir grup tekne sahibi, Türk bayrakları astıkları tekneleriyle Kumbahçe önlerinde seyir yaptı. Yaklaşık 15 tekne bir süre açıkta tur attıktan sonra Bodrum merkezine doğru hareket etti.

Yerli ve yabancı tatilciler teknelerin geçişini kıyıdan keyifle izledi.