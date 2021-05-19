Bodrum'da teknelerin bayraklı seyri ilgi gördü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne sahipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ay yıldızlı bayraklarla donattıkları tekneleriyle tur attı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne sahipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ay yıldızlı bayraklarla donattıkları tekneleriyle tur attı.
Bodrum Limanı'ndan çıkan ve Bodrum Kalesi önlerinde toplanan bir grup tekne sahibi, Türk bayrakları astıkları tekneleriyle Kumbahçe önlerinde seyir yaptı. Yaklaşık 15 tekne bir süre açıkta tur attıktan sonra Bodrum merkezine doğru hareket etti.
Yerli ve yabancı tatilciler teknelerin geçişini kıyıdan keyifle izledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.