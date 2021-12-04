O Ses Türkiye 4 Aralık 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 10. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

O Ses Türkiye 10. Bölüm 4 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Her hafta büyük bir ilgi ile takip edilen O Ses Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin en iyi sesini arayan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da yeni yarışı ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 9. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Çok iddialı sesleri ile bu sezon da TV8 ekranlarındaki yerini alan O Ses Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç jüri üyeliklerini üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışması, Acun Ilıcalı’nın yapımcılığı ve sunuculuğunda her cumartesi saat 20.00’da yeni bölümleri ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

O Ses Türkiye 9. Bölümünde Neler Oldu?

Çok konuşulan sesleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden O Ses Türkiye 2021 yarışması, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yayınlanan son bölümünde; birbirinden iddialı sesler kör seçmeler etabı için jüri üyelerinin karşısına çıktı. Seslendirdiği ‘Köpek’ adlı şarkıyla dört jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Hakkı İlek, Murat Boz'un takımına girerken; seslendirdiği ‘Yalan’ adlı şarkıyla dört jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Ezgi Goray ise, Oğuzhan Koç'un takımına girdi. Öte yandan seslendirdiği ‘Yalan’ adlı şarkıyla yine dört jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Ezgi Goray, Oğuzhan Koç'un takımına girmeyi tercih etti. Yarışmacılar ile jüri üyelerinde yaşanan komik anlar ile stüdyodaki seyircisini kahkahaya boğan O Ses Türkiye 2021 yarışması, farklı tarzdaki müzikleri ile de gerçek bir müzik ziyafeti yaşattı.

O Ses Türkiye Yarışması 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekran macerasına bu hafta yeni bir bölümü ile devam edecek olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde, ilk düellolar başlayacak. Birbirinden iddialı sesleri ile ekranlardaki yerini alacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, takım çalışmaları için de start verecek. Her bölümü ile en iyi sesine bir adım daha yaklaşan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.