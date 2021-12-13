- 13 Ara 2021 - 11:28

Yasak Elma 124. Bölüm Full İzle! 13 Aralık Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma 124. Bölüm izle ve Yasak Elma 124. Bölüm fragmanı, Google’da günün en çok araştırılan dizi konuları olmuş durumda. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 124. Bölüm izle makalemizle birlikte hem bölümü, hem de Yasak Elma 124. Bölüm fragmanını sizler için sunuyoruz. Türlü türlü entrikaların döndüğü, yeni sezona bomba gibi giren ve reyting rekortmeni olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yasak Elma dizisi son bölüm izle makalemizle, tüm detayları görebilirsiniz. İşte detaylar…

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Yasak Elma Dizisi 124. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, çok konuşulan entrikalarının dozunu daha da artırıyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay ve Kumru’yu bu kez bir hayli zor anlar bekliyor. Peki, Yasak Elma dizisi 123. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

Entrikalar ile dolu senaryosu ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başaran Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımı olan Yasak Elma dizisi, bu sezon başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduruyor. Şimdilerde Yıldız ve Çağatay arasındaki boşanma davasını konu alan Yasak Elma dizisi, her pazartesi saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yasak Elma Dizisi 123. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 6 Aralık 2021 Pazartesi günü alan Yasak Elma dizisi, 123. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Doğan’ın Yıldız ile evlenme isteğini dile getirme çıkışı Çağatay’ı öfkeden deliye döndürdü. Yıldız, Doğan’ın neden böyle bir hamle yaptığına anlam veremezken; Çağatay’ı sakinleştirmeye çalıştı. Doğan, Yıldız’dan biraz zaman isteyip, Kumru’yu götüreceğine dair söz verirken; duydukları karşısında deliye dönen Çağatay, Kumru ile yakınlaşmaya başladı. İntikam için Kumru ile evlenmeye karar veren Çağatay, Yıldız’ın eve dönüşü ile şoke oldu.

Yasak Elma Dizisi 124. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, bu hafta 124. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 124. bölüm fragmanına göre; Yıldız’ın eve dönmesi, Çağatay’ın planını altüst edecek. Kumru ile Çağatay’ın arasını bozacak olan Yıldız, Kumru’nun pes etmesini beklerken, yanıldığını anlaması çok uzun sürmeyecek. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisi, bugün saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

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13 Ara 2021 - 11:28 - Dizi Fragmanları

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