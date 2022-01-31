- 31 Oca 2022 - 00:54

Elkızı Dizisi 13. Final Bölüm Full İzle! 30 Ocak 2022 Elkızı Dizisi FİNAL Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Elkızı dizisi, dram dolu bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Elkızı dizisinin 1. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Elkızı 13. Bölüm FİNAL FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi olan Elkızı, hikayesinin yavaş yavaş sonuna geliyor. İddialı bir final ile seyircisine veda etmeye hazırlanan Elkızı dizisinde kavuşulamayan aşıkların sonu da nihayet belli oluyor! Peki, Elkızı dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Genç bir kadının mücadelesini konu alan Elkızı dizisi, bu sezonun yeni yapımları arasında yer alıyordu. Oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden güçlü isimleri bulunduran Elkızı dizisi, Ezo’nun annesinin öldüğünü düşündüğü andan itibaren verdiği haklı mücadelesini konu aldı. Bugün final bölümü ile ekranlara gelecek olan Elkızı dizisi, saat 20.00’da 13. bölümü ile seyircisine veda edeceğini duyurdu.  

Elkızı Dizisi 12. Bölümde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarındaki yerini en son 23 Ocak 2022 Pazar günü alan Elkızı dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ezo, Songül ve Ali arasındaki yakınlaşmayı gördükçe adeta kahrolmaya başladı. Harun’dan kurtulmak için bir çözüm arayan Ezo, Ali’ye olan hislerinin de önüne geçememeye başladı. Harun, ayağına kadar gelen her fırsatta Ezo’dan yararlanmak için çeşitli hamleler yaparken; Nermin, Harun’un bu yeni halinden hiç hoşlanmadı ve oğlunu bitirmek için Ezo ile bir işbirliği yapmaya karar verdi. Cavidan ise, Zeliha’nın öldüğü dediği torununun yaşadığını öğrenince, onu bulmak için harekete geçti. Öte yandan iki kızının da başının dertte olduğunu aklı başına gelince anlayan Zeliha, kızlarını kurtarmak için hemen bir plan yaptı.

Elkızı Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yerini bugün son kez yeni bölümüyle alacak olan Elkızı dizisi, 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 13.bölüm fragmanına göre; Ezo ve Zeliha’ya dair tüm sır ortaya çıkacak. Ali, Harun ve Ezo üçgeninde sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Elkızı dizisinin final bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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31 Oca 2022 - 00:54 - Dizi Fragmanları

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