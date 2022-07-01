- 01 Tem 2022 - 23:01 G: 01 Tem 2022 - 23:08

Ebru Polat Durdurulamıyor! Üstsüz Poz Verdi, Göğüslerini Çantayla Kapattı! Kalçasını Salladı; Sosyal Medya İkiye Ayrıldı! Görenler Donup Kalıyor…

Geçtiğimiz günlerde New York sokaklarından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla akılları başlardan alan Polat, öte yandan kendisine gelen bir soruya verdiği öfkeli yanıtla da gündemi sallamıştı. Her paylaşımı ayrı bir olay olan ve uzun yıllardır dekolteli pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez de kalçasını sallayarak gündemin zirvesine oturdu. Ebru Polat’ın paylaşımı, sosyal medyayı da ikiye böldü. İşte detaylar…

Ünlü ve güzel şarkıcı Ebru Polat 30 Haziran 1983’te İzmir’de dünyaya geldi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ve bir süre avukatlık yapan Ebru Polat, daha sonra ise Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Dün 39. yaşını kutlayan ünlü ve güzel şarkıcı, uzun yıllardır Türkiye’de güzelliği ile ön planda olan isimler arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen ve özellikle de göğüs dekolteli paylaşımlarıyla yıllardır adından söz ettiren Ebru Polat, bu kez de kalçasını salladığı görüntülerle gündeme geldi. Ebru Polat’ın o paylaşımı sosyal medyayı da ikiye böldü.

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01 Tem 2022 - 23:01 - Gündem

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