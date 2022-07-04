Arka Sokaklar Dizisinin Pınar’ıydı Son Hali Mosmor Etti! “Rıza Baba Sahip Çıkmadı!” Şan Şöhret Umurunda Bile Olmadı…
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da bir zamanlar Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın son haliyle herkesi şaşırttı. Şöhreti ardında bırakan Pınar Aydın’ın gözlerden uzak bir yaşamı seçmesi sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İşte Pınar Aydın ve yeni yaşamından detaylar...
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da bir zamanlar Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın son haliyle herkesi şaşırttı. Şöhreti ardında bırakan Pınar Aydın’ın gözlerden uzak bir yaşamı seçmesi sosyal medya kullanıcılarının en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İlk defa 2004 yılında Akademi Türkiye yarışması ile adını duyuran Pınar Aydın, kısa sürede hem sesi hem de güzelliği ile gönüllerde taht kurmuştu. Yarışmadan sonra kariyerine oyunculu olarak devam etmek isteyen Pınar Aydın’ın hayatı dramatik bir şekilde değişti.
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04 Tem 2022 - 21:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.