Survivor Ayşe’den All Star Açıklaması! Geldiği Gibi Acun’u, Yapımı, Herkesi Silmişti… “Benim Ne Çektiğimi…” Sosyal Medya Yıkılıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını 4. olarak kazıyan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra ilk kez konuştu. All Star açıklamasında bulunan Ayşe Yüksel, herkesi şok içerisinde bıraktı! Survivor yarışmasından döndükten sonra Acun Ilıcalı, Acun Medya’yı ve herkesi silen Ayşe Yüksel, sosyal medyayı yıkan açıklamalarda bulundu! “Benim ne çektiğimi…” sözleriyle başlayan Ayşe Yüksel, açtı ağzını yumdu gözünü…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde ilk kez görülen Ayşe Yüksel, milyonlarca hayran kitlesine ulaşmıştı. Survivor 2022 planları arasında yokken; Acun Ilıcalı’dan gelen teklif sonrasında birden kendisini yarışmada bulan Ayşe Yüksel, sevenlerini çılgına çevirmişti. 1,5 ay sonra yarışmaya yedeklerden giren ve sevenlerinin destekleriyle 4. olan Ayşe Yüksel, All Star hakkında öyle şeyler dedi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.