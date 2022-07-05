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05 Tem 2022 - 16:24

Survivor Ayşe’den All Star Açıklaması! Geldiği Gibi Acun’u, Yapımı, Herkesi Silmişti… “Benim Ne Çektiğimi…” Sosyal Medya Yıkılıyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını 4. olarak kazıyan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra ilk kez konuştu. All Star açıklamasında bulunan Ayşe Yüksel, herkesi şok içerisinde bıraktı! Survivor yarışmasından döndükten sonra Acun Ilıcalı, Acun Medya’yı ve herkesi silen Ayşe Yüksel, sosyal medyayı yıkan açıklamalarda bulundu! “Benim ne çektiğimi…” sözleriyle başlayan Ayşe Yüksel, açtı ağzını yumdu gözünü…