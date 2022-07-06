Kibar Feyzo Filmi Kaç Yılında ve Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Hangi Yöreye Ait, Gülo Gerçek Adı Nedir? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?
Yeşilçam’ın en sevilen isimlerinden olan Kemal Sunal Kibar Feyzo seyircileri kahkahaya boğmaya geliyor. Peki, Kibar Feyzo filmi nerede, ne zaman çekildi, film bugün hangi kanalda yayınlanacak, konusu nedir ve oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Sizler için Kibar Feyzo ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.
Yeşilçam klasiklerinin en sevilen filmlerinden bir tanesi yine Kemal Sunal’ın başrollerinde yer aldığı Kibar Feyzo olarak öne çıkıyor. Klasikler arasında en sevilen ve dikkatleri çeken yapım Kibar Feyzo filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak olduğunun haberinin gelmesi ardından tüm sinemaseverler tarafından detaylar araştırılmaya başladı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile herkesi kendisine hayran bırakan Kibar Feyzo filmi nerede, ne zaman çekildi, film bugün hangi kanalda yayınlanacak, konusu nedir ve oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Sizler için Kibar Feyzo ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.
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06 Tem 2022 - 11:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.