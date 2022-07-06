Kibar Feyzo Filmi Kaç Yılında ve Nerede Çekildi? Kibar Feyzo Hangi Yöreye Ait, Gülo Gerçek Adı Nedir? Kibar Feyzo Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

Yeşilçam klasiklerinin en sevilen filmlerinden bir tanesi yine Kemal Sunal’ın başrollerinde yer aldığı Kibar Feyzo olarak öne çıkıyor. Klasikler arasında en sevilen ve dikkatleri çeken yapım Kibar Feyzo filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak olduğunun haberinin gelmesi ardından tüm sinemaseverler tarafından detaylar araştırılmaya başladı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile herkesi kendisine hayran bırakan Kibar Feyzo filmi nerede, ne zaman çekildi, film bugün hangi kanalda yayınlanacak, konusu nedir ve oyuncular kimlerdir merak ediliyor. Sizler için Kibar Feyzo ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…