Defne Samyeli Kızlarıyla Fizik Şov Yaptı! Hepsi Tek Kalemden Çıkmış Gibi; 50 Yaşına Girmesine Rağmen… “Yok Böyle Fizik!”
Magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Defne Samyeli, 50. yaş gününü kutladı. Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli 50. yaş gününü sevdikleri ve ailesinin katılımı ile kutladı. Partide yine her zamanki gibi çok şık bir kıyafet tercih eden Defne Samyeli ile ilgili son detaylar haberimizde...
Magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Defne Samyeli, 50. yaş gününü kutladı. Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli 50. yaş gününü sevdikleri ve ailesinin katılımı ile kutladı. Partide yine her zamanki gibi çok şık bir kıyafet tercih eden Defne Samyeli, yaşıtlarına taş çıkartan fiziği ile görenleri bir kez daha büyüledi. Samyeli’nin doğum günü partisinden paylaştığı pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Defne Samyeli ile birlikte kızlarının pozları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
06 Tem 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.