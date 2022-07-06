Defne Samyeli Kızlarıyla Fizik Şov Yaptı! Hepsi Tek Kalemden Çıkmış Gibi; 50 Yaşına Girmesine Rağmen… “Yok Böyle Fizik!”

Magazin dünyasında adından sık sık söz ettiren Defne Samyeli, 50. yaş gününü kutladı. Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli 50. yaş gününü sevdikleri ve ailesinin katılımı ile kutladı. Partide yine her zamanki gibi çok şık bir kıyafet tercih eden Defne Samyeli, yaşıtlarına taş çıkartan fiziği ile görenleri bir kez daha büyüledi. Samyeli’nin doğum günü partisinden paylaştığı pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Defne Samyeli ile birlikte kızlarının pozları sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.