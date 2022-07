Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın…

Televizyon dünyasının en sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022 final yapmasına rağmen gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasıyla sezon finali yapan yarışma hakkındaki tartışmalar gün geçtikçe alevlendi. Nisa’nın şampiyonluğu sonrası Survivor All Star izleyicileri adeta ikiye bölündü. Çok konuşulan finalin ardından Acun Ilıcalı’ya tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın olmuştu. Survivor All Star 2022 yarışmasının tamamen kurgu olduğunu öne süren ünlü şarkıcı, Acun Medya’yı resmen topa tuttu. Survivor All Star hakkında şok açıklamalar yapan Akalın’ın o açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...