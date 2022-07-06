Survivor All Star Yarışmasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Günlerce, Aylarca Kurgu Denilmişti; Perde Arkası Aralandı! Demet Akalın…
Televizyon dünyasının en sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022 final yapmasına rağmen gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasıyla sezon finali yapan yarışma hakkındaki tartışmalar gün geçtikçe alevlendi. Nisa’nın şampiyonluğu sonrası Survivor All Star izleyicileri adeta ikiye bölündü. Bu tartışmaya Demet Akalın'da dahil olmuştu. İşte son gelişmeler...
Televizyon dünyasının en sevilen yarışma programlarından Survivor All Star 2022 final yapmasına rağmen gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasıyla sezon finali yapan yarışma hakkındaki tartışmalar gün geçtikçe alevlendi. Nisa’nın şampiyonluğu sonrası Survivor All Star izleyicileri adeta ikiye bölündü. Çok konuşulan finalin ardından Acun Ilıcalı’ya tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın olmuştu. Survivor All Star 2022 yarışmasının tamamen kurgu olduğunu öne süren ünlü şarkıcı, Acun Medya’yı resmen topa tuttu. Survivor All Star hakkında şok açıklamalar yapan Akalın’ın o açıklamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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06 Tem 2022 - 15:03 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.