Survivor Nisa’dan Kupası Geri Mi Alınacak? İlk Açıklama Resmen Geldi; Hayaller Hayal Olacak! 16 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un finali bir hafta önce yayınlandı ama olaylar bitmek nedir bitmedi! Nisa Bölükbaşı’nın kazandığı kupanın yeniden alınacağı konuşuluyordu ki, ilk açıklama resmen geldi! Hayallerin olacağı görülürken; 16 yıl sonra ilk kez böyle bir olay yaşandı! Peki, Survivor yarışmasından çıkan son karar ne?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı, 59 oranında bir oy alarak şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Tepkilere neden olan bu şampiyonluktan sonra birçok kişi Adem Kılıççı’nın asıl şampiyon olması geren kişi olduğuna dair yorumlarda bulunmuşlardı. Öyle ki, Twitter’da “Survivor Kupası Geri Alınsın” başlığı altında 50 bine yakın tweet atılmıştı. Peki, açıklanan son durum ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.