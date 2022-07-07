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07 Tem 2022 - 11:54

Survivor Nisa’dan Kupası Geri Mi Alınacak? İlk Açıklama Resmen Geldi; Hayaller Hayal Olacak! 16 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşanıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un finali bir hafta önce yayınlandı ama olaylar bitmek nedir bitmedi! Nisa Bölükbaşı’nın kazandığı kupanın yeniden alınacağı konuşuluyordu ki, ilk açıklama resmen geldi! Hayallerin olacağı görülürken; 16 yıl sonra ilk kez böyle bir olay yaşandı! Peki, Survivor yarışmasından çıkan son karar ne?