Devlet Milyonlarca Vatandaşa 1650 Lira Ödeme Yapıyor! Kurban Bayramı Ödenekleri Hemen Hesaplara Geçiyor! Şimdi Başvuru Yapın…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi vatandaşlara verilen SED yardımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Temmuz ayının ilk haftasında SED yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. SED başvurusu yapmak için kolları sıvayan vatandaşlar araştırmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İşte Kurban Bayramına özel ödemenin ayrıntıları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi vatandaşlara verilen SED yardımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Temmuz ayının ilk haftasında SED yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. SED başvurusu yapmak için kolları sıvayan vatandaşlar araştırmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık tarafından milyonlarca vatandaşa verilen SED yardımında ödemeler 1650 TL oldu. Peki Kurban Bayramı öncesi SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, SED parası hesaplara yattı mı?
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07 Tem 2022 - 17:47 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.