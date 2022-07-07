Devlet Milyonlarca Vatandaşa 1650 Lira Ödeme Yapıyor! Kurban Bayramı Ödenekleri Hemen Hesaplara Geçiyor! Şimdi Başvuru Yapın…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahibi vatandaşlara verilen SED yardımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Temmuz ayının ilk haftasında SED yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. SED başvurusu yapmak için kolları sıvayan vatandaşlar araştırmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık tarafından milyonlarca vatandaşa verilen SED yardımında ödemeler 1650 TL oldu. Peki Kurban Bayramı öncesi SED yardımı başvurusu nasıl yapılır, SED parası hesaplara yattı mı?

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