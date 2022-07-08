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08 Tem 2022 - 10:27

Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu, Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar?

Başkent Ankara’nın sembol yapılarından Atakule, Ankara’yı 360 derece kuşbakışı izlemek isteyenler için harika bir deneyim sunuyor. Ankara’yı ziyarete gelen herkesin mutlaka uğraması gereken yapılardan biri olan Atakule, Gaziosamanpaşa Mahallesi, Cimrah Caddesi ile Çankaya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunuyor. İşte Ankara Atakule ile ilgili merak edilen tüm detaylar...