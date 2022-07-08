Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu, Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar?
Başkent Ankara’nın sembol yapılarından Atakule, Ankara’yı 360 derece kuşbakışı izlemek isteyenler için harika bir deneyim sunuyor. Ankara’yı ziyarete gelen herkesin mutlaka uğraması gereken yapılardan biri olan Atakule, Gaziosamanpaşa Mahallesi, Cimrah Caddesi ile Çankaya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunuyor. İşte Ankara Atakule ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Başkent Ankara’nın sembol yapılarından Atakule, Ankara’yı 360 derece kuşbakışı izlemek isteyenler için harika bir deneyim sunuyor. Ankara’yı ziyarete gelen herkesin mutlaka uğraması gereken yapılardan biri olan Atakule, Gaziosamanpaşa Mahallesi, Cimrah Caddesi ile Çankaya Caddesi’nin kesişim noktasında bulunuyor. Toplu taşıma veya özel araçları ile Atakule’ye gitmek isteyenlerin kısa sürede ulaşmaları mümkündür.
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08 Tem 2022 - 10:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.