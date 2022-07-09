Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması; Nisa Bölükbaşı’nın şampiyonluk kupasını havaya kaldırmasıyla birlikte kısa bir ara verdi! Nisa Bölükbaşı’dan ise Ayşe Yüksel’e çok çarpıcı açıklamalar gelince; “Rezil rüsva etti” yorumları yapıldı! Masaya her şeyi tek tek yatıran Bölükbaşı, saç baş kavga edeceklerini gösterdi! İşte kılıçları kınından çeken o sözler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Ayşe Yüksel adaya tam 1,5 ay sonra giriş yapmıştı. Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı’yla daha samimi olan Ayşe Yüksel daha sonra Nisa Bölükbaşı’yla arasının açılmasına neden olan tartışmalara girmişti. Şimdiyse büyük bomba çok fena patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.