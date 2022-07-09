Survivor Ayşe Rezil Rüsva Edildi! Nisa Bölükbaşı Masaya Yatırınca… Saç Baş Kavgalarına Ramak Var! Kılıçlar Kınından Çekildi! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Ayşe Yüksel adaya tam 1,5 ay sonra giriş yapmıştı. Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı’yla daha samimi olan Ayşe Yüksel daha sonra Nisa Bölükbaşı’yla arasının açılmasına neden olan tartışmalara girmişti. Şimdiyse büyük bomba çok fena patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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