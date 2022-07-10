- 10 Tem 2022 - 18:28 G: 10 Tem 2022 - 18:46

Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, yine kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düştü! Transparan bir kıyafet giyen Gülşen’in o hallerini görenler ise gözlerini alamadı; baktıkça baktı! Tansiyonları çıkartan güzel şarkıcı Gülşen, vücuduyla kalp krizine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her sözü ayrı bir olay yaratan Gülşen, hiçbir eleştiriyi umursamadan işini yapmaya devam ediyor. 34 beden fiziğiyle akılları başlardan alan Gülşen’in yine transparan bir kıyafet giymesi sevenlerini ayağa kaldırdı! İşte güzel şarkıcı Gülşen’den gelen o nefes kesici pozlar…

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10 Tem 2022 - 18:28 Ankara- Yaşam

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