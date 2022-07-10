Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, yine kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düştü! Transparan bir kıyafet giyen Gülşen’in o hallerini görenler ise gözlerini alamadı; baktıkça baktı! Tansiyonları çıkartan güzel şarkıcı Gülşen, vücuduyla kalp krizine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Her sözü ayrı bir olay yaratan Gülşen, hiçbir eleştiriyi umursamadan işini yapmaya devam ediyor. 34 beden fiziğiyle akılları başlardan alan Gülşen’in yine transparan bir kıyafet giymesi sevenlerini ayağa kaldırdı! İşte güzel şarkıcı Gülşen’den gelen o nefes kesici pozlar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.