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10 Tem 2022 - 18:28

Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, yine kıyafetleriyle gündeme bomba gibi düştü! Transparan bir kıyafet giyen Gülşen’in o hallerini görenler ise gözlerini alamadı; baktıkça baktı! Tansiyonları çıkartan güzel şarkıcı Gülşen, vücuduyla kalp krizine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…