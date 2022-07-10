Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, “51 yaşındayım” demedi bikinisini giyerek fizik şov yaptı! Kıvıra kıvıra paylaşımlarda bulunan Seren Serengil, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Gündemi sallayan Seren Serengil’e takipçileri ise “Tohma enişte görmesin” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, programının sezon finali vermesiyle birlikte tatile çıktı. Seren isimli teknesinde sevgilisi Mustafa Tohma’yla birlikte tatil yapan Seren Serengil, tatilinden yapmış olduğu pozlarla şok etkisi yarattı. Sağlık sorunlarını atlatan ve kendisine gelen Seren Serengil, bikinili paylaşımlarıyla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.