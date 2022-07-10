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10 Tem 2022 - 19:53

Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil, “51 yaşındayım” demedi bikinisini giyerek fizik şov yaptı! Kıvıra kıvıra paylaşımlarda bulunan Seren Serengil, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Gündemi sallayan Seren Serengil’e takipçileri ise “Tohma enişte görmesin” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…