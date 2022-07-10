Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Tem 2022 - 22:56

Merve Boluğur Yine Bikinisiyle Şok Etti! “Otobüsten Tekneye” Ne Yapacağını Şaşırdı; Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Aman Merve Hanım!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, soysal medyayı sallayacak paylaşımlarda bulundu! Geçtiğimiz günlerde otobüste görüntülenen Merve Boluğur, tekne pozlarına ise “Otobüsten tekneye” notunu üştü! Ne yapacağını şaşıran Merve Boluğur, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…