- 10 Tem 2022 - 22:56

Merve Boluğur Yine Bikinisiyle Şok Etti! “Otobüsten Tekneye” Ne Yapacağını Şaşırdı; Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Aman Merve Hanım!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, soysal medyayı sallayacak paylaşımlarda bulundu! Geçtiğimiz günlerde otobüste görüntülenen Merve Boluğur, tekne pozlarına ise “Otobüsten tekneye” notunu üştü! Ne yapacağını şaşıran Merve Boluğur, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve olmayı düşünmediğini her fırsatta dile getiren Merve Boluğur şarkı çalışmalarına hız vermişti. Geçtiğimiz günlerde “Şşştt” isimli bir şakı çıkaran Merve Boluğur, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Oyunculuktan sonra yeni şarkı çalışmalarına hız veren Boluğur, akıları başlardan alacak bikinili bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

10 Tem 2022 - 22:56 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra… mask
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…
Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor! mask
Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor!
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor?
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!” mask
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!”
Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!”
Survivor Ayşe Fuları Göğsüne Bağlayınca Olanlar Oldu! “Şu Kıza Birisi Giyinmeyi Öğretsin” Minicik Şortuyla Bacaklarını Kanıtladı! mask
Survivor Ayşe Fuları Göğsüne Bağlayınca Olanlar Oldu! “Şu Kıza Birisi Giyinmeyi Öğretsin” Minicik Şortuyla Bacaklarını Kanıtladı!
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesi ve 20 Bin Liralık Küpesiyle… “Oğuzhan Kardeş İşin Zor” Yaktı Yıktı… mask
Demet Özdemir Düğün Arifesinde Açıldı Saçıldı! Minicik Elbisesi ve 20 Bin Liralık Küpesiyle… “Oğuzhan Kardeş İşin Zor” Yaktı Yıktı…
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’nın Değişimi Şok Etti! Evlenme Kararından Sonra Görenler Tanıyamıyor! Saçlar Başlar… “Ne Oldu Sana!” mask
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha’nın Değişimi Şok Etti! Evlenme Kararından Sonra Görenler Tanıyamıyor! Saçlar Başlar… “Ne Oldu Sana!”
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Eski Eşi Nefes Kesti! “Şefim Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Boşandıktan Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Masterchef Jürisi Danilo Zanna’nın Eski Eşi Nefes Kesti! “Şefim Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Boşandıktan Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!” mask
Survivor Batuhan’a Titreten Gönderme! Hem Aracı Elinden Alındı; Hem Duymadığı Söz Kalmadı! “Kameralara Oynuyordu” Denilince… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Merve Boluğur Yine Bikinisiyle Şok Etti! “Otobüsten Tekneye” Ne Yapacağını Şaşırdı; Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Aman Merve Hanım!” mask
Merve Boluğur Yine Bikinisiyle Şok Etti! “Otobüsten Tekneye” Ne Yapacağını Şaşırdı; Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Aman Merve Hanım!”
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra… mask
Survivor Batuhan Sessizliğini Çok Fena Bozdu! “Benim de Mektubum Var” Demişti, Resti Çekti! 3 Milyon Liralık Kayıptan Sonra…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Simsiyah Bikinisiyle Nefes Kesti! 2. Çocuktan Sonra… Alişan “Yapma, Etme” Dedikçe... “Dekoltenin Sınırını Aştın Buse!”
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!” mask
Seren Serengil “51 Yaşındayım” Demedi; Bikinisiyle Ateş Etti! Kıvıra Kıvıra Paylaştı, Görenler Şok Oldu! “Tohma Enişte Görmesin!”
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor? mask
İyilik Dizisinde Kimin Öldüğü Sonunda Ortaya Çıktı! O İsmin Diziden Ayrılması İfşaları Patlattı! Yeni Projesine Atılan İmza… Neler Oluyor?
Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor! mask
Gülşen Yine Yaptı Yapacağını! Transparan Kıyafete Boyut Getirdi; Görenler Gözlerini Alamadı! Tansiyon Çıkartıyor, Kalp Krizi Yaratıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL