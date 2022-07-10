Merve Boluğur Yine Bikinisiyle Şok Etti! “Otobüsten Tekneye” Ne Yapacağını Şaşırdı; Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Aman Merve Hanım!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Boluğur, soysal medyayı sallayacak paylaşımlarda bulundu! Geçtiğimiz günlerde otobüste görüntülenen Merve Boluğur, tekne pozlarına ise “Otobüsten tekneye” notunu üştü! Ne yapacağını şaşıran Merve Boluğur, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan ve olmayı düşünmediğini her fırsatta dile getiren Merve Boluğur şarkı çalışmalarına hız vermişti. Geçtiğimiz günlerde “Şşştt” isimli bir şakı çıkaran Merve Boluğur, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Oyunculuktan sonra yeni şarkı çalışmalarına hız veren Boluğur, akıları başlardan alacak bikinili bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.