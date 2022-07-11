Müge Anlı’nın Kocası Hakkında Bilinmeyen Gerçek Titretti! Meğer Müge Anlı Bu Yüzden Aşık Olmuş… “Vay! Eniştemize Bak Sen!”
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz ay evleneceğini duyurmuştu. İkinci kez nikah masasına oturan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi. Evliliğinin ardından soyadını değiştiren Müge Anlı ve eşi ile ilgili detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, geçtiğimiz ay evleneceğini duyurmuştu. İkinci kez nikah masasına oturan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi. Evliliğinin ardından soyadını değiştiren Müge Anlı’nın bu hareketinin ardından ünlü sunucunun eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu bir kez daha mercek altına alındı. Peki, Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında bilinmeyen gerçekler neler? Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
11 Tem 2022 - 16:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.