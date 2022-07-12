- 12 Tem 2022 - 18:16 G: 12 Tem 2022 - 18:25

Survivor Adem Kılıççı’nın Yeni Rotası Teşkilat Dizisi Oldu! Serdar’ın Yerine Gelecek; TRT Ekranlarını Sallayacak! “Acun Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’dan 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı’nın yeni rotasının Teşkilat dizisinin olması herkesi şok içerisinde bıraktı! Çağlar Ertuğrul’un hayat verdiği Serdar karakterinin yerine geleceği konuşulan Adem Kılıççı, sevenlerinden “Acun neyi kaybettiğine dön bak” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında finale kadar erişen Adem Kılıççı, adını Survivor tarihine kazımıştı. Survivor yarışmasına ne zaman katılırsa katılsın; o zaman finale kalan Adem Kılıççı en son katıldığı All Star yarışmasından ise ikinci olarak ayrılmıştı. Milyonlarca seveni bulunan Adem Kılıççı’nın Teşkilat dizisiyle anılması herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Tem 2022 - 18:16 Ankara- Yaşam

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