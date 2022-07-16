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16 Tem 2022 - 17:14

Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Evleniyor Mu? Sonunda Gerçekler Ortaya Çıktı; İsteme Töreninin Yapıldığı Konuşuluyordu... “Bu Kadarı da Pes!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor ve Masterchef’te bulunan iki isim; Ayşe Yüksel ve Sergen Özen’in aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki ikilinin evlenme kararı aldığı bile günlerce magazin dünyasını sallamıştı. İsteme töreni yaptıkları iddia edilen çift, “Bu kadarı da pes” dedirtmişti ama sonunda gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…