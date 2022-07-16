Survivor Ayşe ve Masterchef Sergen Evleniyor Mu? Sonunda Gerçekler Ortaya Çıktı; İsteme Töreninin Yapıldığı Konuşuluyordu... “Bu Kadarı da Pes!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor ve Masterchef’te bulunan iki isim; Ayşe Yüksel ve Sergen Özen’in aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki ikilinin evlenme kararı aldığı bile günlerce magazin dünyasını sallamıştı. İsteme töreni yaptıkları iddia edilen çift, “Bu kadarı da pes” dedirtmişti ama sonunda gerçekler ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor ve Masterchef yarışmasında yarışmacıların birbirlerini tanıdıkları biliniyordu. Masterchef yarışmacılarından birkaçının Survivor yarışmasının çekildiği Dominik adasına gidip yarışmacılara yemek hazırlaması; Survivor yarışmacılarının ise Masterchef’e gelerek yarışmada yemekler yaptığı biliniyordu. Survivor ve Masterchef yarışmasında yer alan Sergen Özen ve Ayşe Yüksel’in ise evlenecekleri yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.