Gülşen’in Delik Deşik Elbisesi Zangır Zangır Titretti! Üstsüz Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Giydi Ki… “Kocan Bir Şey Demiyor Mu?”

Cesur ve dekolteli sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken Gülşen, her ne kadar tepki toplasa bile yine de giymeye devam ediyordu. Kısa bir süre önce sadece göğüslerine bant çekerek; full transparan bir kıyafet giymesi, hayranlarını ikiye bölmüştü. Kimi Gülşen’e bu kıyafetlerin çok yakıştığını dile getirirken; kimi ise aşırı cesur bulduğu için eleştirilerde bulunmuştu. Peki, güzel şarkıcı nasıl bir kıyafet tercih etti?

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