Gülşen’in Delik Deşik Elbisesi Zangır Zangır Titretti! Üstsüz Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Giydi Ki… “Kocan Bir Şey Demiyor Mu?”
Gerek kıyafetleriyle gerek tarzıyla her zaman çok konuşulanlar arasında yerini alan Gülşen’in delik deşik kıyafeti; görenlerin adeta zangır zangır titremesine neden oldu! Kısa bir süre önce sadece göğüs uçlarına bant yapıştırarak sahneye çıkan Gülşen’in şimdide delik deşik bir kıyafet tercih etmesi; “Kocan bir şey demiyor mu?” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Cesur ve dekolteli sahne kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çeken Gülşen, her ne kadar tepki toplasa bile yine de giymeye devam ediyordu. Kısa bir süre önce sadece göğüslerine bant çekerek; full transparan bir kıyafet giymesi, hayranlarını ikiye bölmüştü. Kimi Gülşen’e bu kıyafetlerin çok yakıştığını dile getirirken; kimi ise aşırı cesur bulduğu için eleştirilerde bulunmuştu. Peki, güzel şarkıcı nasıl bir kıyafet tercih etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.