Masterchef Dilara’nın Değişimi İnanılır Gibi Değil! Sergen’le Sevgili Olduğu, Tahsin’le Evleneceği Konuşuluyordu… Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 döneminde büyük emekler veren Dilara Başaran, girdiği her potadan alnının akıyla çıkmıştı. Yarışmada psikolojisini koruyan Dilara Başaran, şef ceketini kazanamamıştı ama Somer Şef tarafından hediye almıştı. Halen o şef ceketini giyemediğini dile getiren Dilara Başaran’ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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