Masterchef Dilara’nın Değişimi İnanılır Gibi Değil! Sergen’le Sevgili Olduğu, Tahsin’le Evleneceği Konuşuluyordu… Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te son 5’e kadar kalmayı başaran Dilara Başaran’ın değişimi milyonları şok içerisinde bıraktı! Sergen Özen’le yarışma içerisindeki aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran, yarışmadan sonra ise Tahsin Küçük’le evleneceğine dair iddialarla herkesi şok etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 döneminde büyük emekler veren Dilara Başaran, girdiği her potadan alnının akıyla çıkmıştı. Yarışmada psikolojisini koruyan Dilara Başaran, şef ceketini kazanamamıştı ama Somer Şef tarafından hediye almıştı. Halen o şef ceketini giyemediğini dile getiren Dilara Başaran’ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.