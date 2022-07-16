- 16 Tem 2022 - 21:43

Masterchef Dilara’nın Değişimi İnanılır Gibi Değil! Sergen’le Sevgili Olduğu, Tahsin’le Evleneceği Konuşuluyordu… Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te son 5’e kadar kalmayı başaran Dilara Başaran’ın değişimi milyonları şok içerisinde bıraktı! Sergen Özen’le yarışma içerisindeki aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran, yarışmadan sonra ise Tahsin Küçük’le evleneceğine dair iddialarla herkesi şok etmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 döneminde büyük emekler veren Dilara Başaran, girdiği her potadan alnının akıyla çıkmıştı. Yarışmada psikolojisini koruyan Dilara Başaran, şef ceketini kazanamamıştı ama Somer Şef tarafından hediye almıştı. Halen o şef ceketini giyemediğini dile getiren Dilara Başaran’ın son hali ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Tem 2022 - 21:43 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!” mask
Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!”
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü… mask
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü…
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev… mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev…
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!” mask
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Bas Bas Bağırdılar; 9 Yıllık Aşklarını Hiçe Saydılar! Kavga Sebebini Duyan Gören Mosmor Oluyor… mask
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Bas Bas Bağırdılar; 9 Yıllık Aşklarını Hiçe Saydılar! Kavga Sebebini Duyan Gören Mosmor Oluyor…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gültekin’i Selin Genç Kırmızılar İçerisinde Yaz Sezonunu Açtı! “Yaktın Buraları Kavurdun!” Yanında Hande Erçel Bile Sönük… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Gültekin’i Selin Genç Kırmızılar İçerisinde Yaz Sezonunu Açtı! “Yaktın Buraları Kavurdun!” Yanında Hande Erçel Bile Sönük…
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Survivor Yarışmasına Çelme... Beşe Katlayacak; “Düzgün İnsan Ayakları Yapan…” Kavga, Gürültü, Küfür… mask
Turbo Turabi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Survivor Yarışmasına Çelme... Beşe Katlayacak; “Düzgün İnsan Ayakları Yapan…” Kavga, Gürültü, Küfür…
Masterchef Panorama Geliyor! Sıkı Durun; TV8 Ekranlarında Kavga, Küfür, Kıyamet Kopacak! Acun O İsimleri Koltuklarına Oturttu… Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Panorama Geliyor! Sıkı Durun; TV8 Ekranlarında Kavga, Küfür, Kıyamet Kopacak! Acun O İsimleri Koltuklarına Oturttu… Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü… mask
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü…
Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!” mask
Duy Beni Dizisinin Fişi Çekildi; İşi Bitti! Son Dakika Kararı Herkesi Mahvetti! O Sahneden Sonra Mideler Bulandı! “Tek Çaresi Final Olması!”
Masterchef Dilara’nın Değişimi İnanılır Gibi Değil! Sergen’le Sevgili Olduğu, Tahsin’le Evleneceği Konuşuluyordu… Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı! mask
Masterchef Dilara’nın Değişimi İnanılır Gibi Değil! Sergen’le Sevgili Olduğu, Tahsin’le Evleneceği Konuşuluyordu… Son Hali Şok İçerisinde Bıraktı!
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Bas Bas Bağırdılar; 9 Yıllık Aşklarını Hiçe Saydılar! Kavga Sebebini Duyan Gören Mosmor Oluyor… mask
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Birbirine Girdi! Bas Bas Bağırdılar; 9 Yıllık Aşklarını Hiçe Saydılar! Kavga Sebebini Duyan Gören Mosmor Oluyor…
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!” mask
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev… mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Yine Nefes Kesti! Daracık Bikinisiyle Bir Giydi, Bir Çıkarttı… “Yıldız Yanında Sönük Kalır Be!” Alev Alev…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL