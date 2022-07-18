Hadise Hamile Mi? Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki, Milyonlar Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu! Kız mı, Erkek mi? Neler Oluyor Neler…
Hadise’den milyonlarca hayranına mutlu eden haber geldi! Hamile olduğu ve bebek beklediği konuşulan Hadise, sosyal medyayı salladı! Milyonlarca hayran kitlesi olan Hadise, bu iddialarla birlikte sevenlerini mutlulukta gözyaşlarına boğdu! Akıllarda ise tek bir soru oluştu: kız mı, erkek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü rapçi Murda’yla “İmdat” isimli bir şarkı çıkaran Hadise, milyonların diline dolanmıştı. Klipte, bambaşka bir karaktere hayat verdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Hadise, yeniden Murda’yla çalışmalar yapacağını dile getirmişti. Hadise cephesinden gelen bebek haberi ise herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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18 Tem 2022 - 10:03 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.