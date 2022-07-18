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18 Tem 2022 - 10:03

Hadise Hamile Mi? Öyle Bir İddia Ortaya Atıldı Ki, Milyonlar Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu! Kız mı, Erkek mi? Neler Oluyor Neler…

Hadise’den milyonlarca hayranına mutlu eden haber geldi! Hamile olduğu ve bebek beklediği konuşulan Hadise, sosyal medyayı salladı! Milyonlarca hayran kitlesi olan Hadise, bu iddialarla birlikte sevenlerini mutlulukta gözyaşlarına boğdu! Akıllarda ise tek bir soru oluştu: kız mı, erkek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…