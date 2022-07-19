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19 Tem 2022 - 23:14

Survivor Nagihan Karadere Ateş Püskürtüyor! Önce Acun Ilıcalı, Sonra Acun Medya Derken Şimdide Nisa… Acun Ilıcalı Artık Yaka Silkiyor!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nagihan Karadere, en sonunda çok fena patladı! Ateş püskürten Nagihan Karadere, önce Acun Ilıcalı’ya sonra Acun Medya’ya derken; şimdi de soluğu o isimde aldı! Acun Ilıcalı’nın olanlardan sonra yaka silktiğine dair yorumlar gündeme geldiği gibi Nagihan Karadere’nin sözleri ise herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…