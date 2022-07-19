Survivor Nagihan Karadere Ateş Püskürtüyor! Önce Acun Ilıcalı, Sonra Acun Medya Derken Şimdide Nisa… Acun Ilıcalı Artık Yaka Silkiyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Nagihan Karadere, en sonunda çok fena patladı! Ateş püskürten Nagihan Karadere, önce Acun Ilıcalı’ya sonra Acun Medya’ya derken; şimdi de soluğu o isimde aldı! Acun Ilıcalı’nın olanlardan sonra yaka silktiğine dair yorumlar gündeme geldiği gibi Nagihan Karadere’nin sözleri ise herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında kupayı kaldıran isim Nisa Bölükbaşı olmuştu. Milyonları ikiye ayıran bu durum tepkileri de arka arkaya almıştı. Survivor yarışmasında bulunan birçok isimde Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olmasına tepkide bulunmuştu. Tepkide bulunan isimlerden birisi de Nagihan Karadere’ydi. Karadere şimdi öyle bir açıklamada bulundu ki, yer gök inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.