Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Reklamdan Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı! “Bu Gidişle Alişan’ı Geçersin Sen”... Yakında Paraya Para Demeyecek! Yok Artık...
Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un tek bir reklamdan aldığı ücret milyonları şok etti. Sadece 1 dakikada öyle bir para kaldırdı ki, gören duyan “Bu gidişle sen Alişan’ı geçersin” yorumlarını yaptılar! Sosyal medyayı sallayan bu ücret, milyonlarca asgari ücretlinin günlerce çalışmasına bedel olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs’ta bir tatile çıkan Buse Varol, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla yürekleri hoplatmıştı. Yeni dizisi için bölgesel incelme işlemi yaptıran ve kısa sürede 50 santimden fazla incelen Buse Varol, bikinili paylaşımlarıyla bir bakanı bir daha baktırmıştı. Peki, Buse Varol ne kadar kazanç sağladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.