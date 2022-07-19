- 19 Tem 2022 - 23:15 G: 19 Tem 2022 - 23:16

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Reklamdan Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı! “Bu Gidişle Alişan’ı Geçersin Sen”... Yakında Paraya Para Demeyecek! Yok Artık...

Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un tek bir reklamdan aldığı ücret milyonları şok etti. Sadece 1 dakikada öyle bir para kaldırdı ki, gören duyan “Bu gidişle sen Alişan’ı geçersin” yorumlarını yaptılar! Sosyal medyayı sallayan bu ücret, milyonlarca asgari ücretlinin günlerce çalışmasına bedel olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Kıbrıs’ta bir tatile çıkan Buse Varol, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla yürekleri hoplatmıştı. Yeni dizisi için bölgesel incelme işlemi yaptıran ve kısa sürede 50 santimden fazla incelen Buse Varol, bikinili paylaşımlarıyla bir bakanı bir daha baktırmıştı. Peki, Buse Varol ne kadar kazanç sağladı?

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19 Tem 2022 - 23:15 Ankara- Yaşam

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