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19 Tem 2022 - 23:15

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Reklamdan Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı! “Bu Gidişle Alişan’ı Geçersin Sen”... Yakında Paraya Para Demeyecek! Yok Artık...

Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un tek bir reklamdan aldığı ücret milyonları şok etti. Sadece 1 dakikada öyle bir para kaldırdı ki, gören duyan “Bu gidişle sen Alişan’ı geçersin” yorumlarını yaptılar! Sosyal medyayı sallayan bu ücret, milyonlarca asgari ücretlinin günlerce çalışmasına bedel olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…