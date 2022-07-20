Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü!
FOX TV ekranlarının fenomen dizisi Mahkum’da Avukat Cemre karakterine hayat veren Seray Kaya, sosyal medyada yine yürekleri hoplatacak pozlara yer verdi. Eteğini indirerek; bikini altını yukarı çeken Seray Kaya, fiziğinin ne kadar çekici olduğunu kanıtladı. Başları döndüren Seray Kaya’ya “Öldük de cennete mi gittik?” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Mahkum dizisine etmiş olduğu vedayla yürekleri sızlatan Seray Kaya, seyircileri gözyaşları içerisinde bırakmıştı! Avukat Cemre karakterinin dizi içerisinde herkes Savcı Fırat’la evleneceğini düşünüyordu ama beklenen olmamıştı. Almış olduğu bıçak darbeleriyle yere serilen Avukat Cemre, Savcı Fırat’a olan aşkını gözlerini kapatırken ilan etmişti. “Seni seviyorum” sözlerini dile getiren ve son nefesini veren Avukat Cemre, yüreklerde sızıya neden olmuştu. Mahkum dizisinin bitimiyle birlikte tatile çıkan Seray Kaya, bikinisiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.