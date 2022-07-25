Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor!

Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilikle gündeme gelen Şeyma Subaşı, boşanma kararından sonra birçok isimle anılmıştı. En son olarak kendisinin “Meedo” dediği Mohammed Alsaloussi ile yeniden aşk yaşadığı konuşulan Şeyma Subaşı, iddialara yanıt vermemişti. Mohammed Alsaloussi ve Melisa Ilıcalı’nın Paris sokaklarında görüntülenmesi, Şeyma Subaşı’nın ise o dönemler Paris’te olması iddiaları artırmıştı ama şimdide yeni aşkı resmen ortaya çıktı!

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