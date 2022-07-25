- 25 Tem 2022 - 16:49 G: 25 Tem 2022 - 17:17

Şeyma Subaşı Bir Dakika Durmak Nedir Bilmiyor! Acun Ilıcalı, Mısırlı Meedo Bile Hızına Yetişemiyor! Şimdide O İsim… Twitter Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, resmen bir dakika bile durmak nedir bilmiyor. Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra Mısırlı iş insanı Meedo’yla ciddi ilişki yaşayan Şeyma Subaşı, şimdide o isimle anılmaya başladı! Kısa bir süre önce teknede öpüştüğü ortaya çıkan Şeyma Subaşı, Twitter’ı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilikle gündeme gelen Şeyma Subaşı, boşanma kararından sonra birçok isimle anılmıştı. En son olarak kendisinin “Meedo” dediği Mohammed Alsaloussi ile yeniden aşk yaşadığı konuşulan Şeyma Subaşı, iddialara yanıt vermemişti. Mohammed Alsaloussi ve Melisa Ilıcalı’nın Paris sokaklarında görüntülenmesi, Şeyma Subaşı’nın ise o dönemler Paris’te olması iddiaları artırmıştı ama şimdide yeni aşkı resmen ortaya çıktı!

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25 Tem 2022 - 16:49 Ankara- Yaşam

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