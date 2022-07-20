Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri olan Aşk-ı Memnu’dan ikinci kez televizyon ekranlarına aynı isimle uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerini alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisinin yeniden bir proje için bir araya geldiği öğrenildi. Bir döneme damga vuran dizi ikilisi olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken; ikilinin setinden ilk görüntü de geldi! Peki, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi ne? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hangi film veya dizide yer alacak? İşte, detaylar…