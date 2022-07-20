Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri olan Aşk-ı Memnu’dan ikinci kez televizyon ekranlarına aynı isimle uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerini alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisinin yeniden bir proje için bir araya geldiği öğrenildi. İşte muhteşem ikili ile ilgili son detaylar...
Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri olan Aşk-ı Memnu’dan ikinci kez televizyon ekranlarına aynı isimle uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerini alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisinin yeniden bir proje için bir araya geldiği öğrenildi. Bir döneme damga vuran dizi ikilisi olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken; ikilinin setinden ilk görüntü de geldi! Peki, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi ne? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hangi film veya dizide yer alacak? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 14:25 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.