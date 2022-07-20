- 20 Tem 2022 - 14:25 G: 20 Tem 2022 - 14:30

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri olan Aşk-ı Memnu’dan ikinci kez televizyon ekranlarına aynı isimle uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerini alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisinin yeniden bir proje için bir araya geldiği öğrenildi. İşte muhteşem ikili ile ilgili son detaylar...

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eseri olan Aşk-ı Memnu’dan ikinci kez televizyon ekranlarına aynı isimle uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin başrollerini alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat ikilisinin yeniden bir proje için bir araya geldiği öğrenildi. Bir döneme damga vuran dizi ikilisi olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken; ikilinin setinden ilk görüntü de geldi! Peki, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi ne? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ hangi film veya dizide yer alacak? İşte, detaylar…

20 Tem 2022 - 14:25 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cansu Dere’nin 18 Yıl Önceki Hali Mavi Ekran Verdirdi! “Volkan Huzur İçinde Uyusun!” Gören İnanmak Bile İstemiyor! Ağzı, Yüzü, Burnu… mask
Cansu Dere’nin 18 Yıl Önceki Hali Mavi Ekran Verdirdi! “Volkan Huzur İçinde Uyusun!” Gören İnanmak Bile İstemiyor! Ağzı, Yüzü, Burnu…
Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı! mask
Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı!
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu! mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Seda Sayan’ın Kocası Son Hali Şok Etti! “Evlendikten Sonra Kafasında Saç Kalmamış!” Görenler Şok Geçirdi; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Seda Sayan’ın Kocası Son Hali Şok Etti! “Evlendikten Sonra Kafasında Saç Kalmamış!” Görenler Şok Geçirdi; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
Cansu Dere’nin 18 Yıl Önceki Hali Mavi Ekran Verdirdi! “Volkan Huzur İçinde Uyusun!” Gören İnanmak Bile İstemiyor! Ağzı, Yüzü, Burnu… mask
Cansu Dere’nin 18 Yıl Önceki Hali Mavi Ekran Verdirdi! “Volkan Huzur İçinde Uyusun!” Gören İnanmak Bile İstemiyor! Ağzı, Yüzü, Burnu…
Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı! mask
Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı!
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu! mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL