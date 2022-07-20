Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Mi Barışıyor? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı! “Sonunda!”

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan karakterlerine hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk sezonunun bitimiyle birlikte ikili Maldivler’de tatile çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşımlar yaparak aşklarını ilan eden çift, daha sonra ise havaalanında el ele görüntülenmişti. Hayranlarını bu haber havalara uçurmuştu. İkilinin evlenecekleri konuşulurken; almış oldukları ayrılık kararı herkesin ağzını açık bırakmıştı! İkilinin yeniden barışacakları günü merakla bekleyen hayranlarına bomba görseller geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!