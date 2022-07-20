Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Mi Barışıyor? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı! “Sonunda!”
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışıp aşık olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den bomba bir görsel geldi! İkilinin yeniden barıştığına dair iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medya resmen sallanmaya başladı! Hayranlarını mutluluktan ağlatan Hande Erçel ve Kerem Bürsin ikili, gündemin göbeğine düştüler! İşte milyonlarca kişiden “Sonunda be” yorumlarını aldıran o görsel…
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan karakterlerine hayat veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin ilk sezonunun bitimiyle birlikte ikili Maldivler’de tatile çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşımlar yaparak aşklarını ilan eden çift, daha sonra ise havaalanında el ele görüntülenmişti. Hayranlarını bu haber havalara uçurmuştu. İkilinin evlenecekleri konuşulurken; almış oldukları ayrılık kararı herkesin ağzını açık bırakmıştı! İkilinin yeniden barışacakları günü merakla bekleyen hayranlarına bomba görseller geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.