Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Dekolteli İpli Bikinisiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Bu Kız Beni Bitiriyor!” Yorumlar Gırla Geliyor… Kasıp Kavurdu!
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyayı ipli bikinisiyle salladı! Hayranlarından yorum üzerine yorum alan güzel isime “Bu kız beni bitiriyor” yorumları yapıldı! Kasıp kavuran Aleyna Kalaycıoğlu, kısa sürede binlerce beğeni aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2021 sezonunda yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, final koltuğuna kadar uzanmıştı. Survivor yarışmasından 4. olarak ayrılan Kalaycıoğlu, hayran kitlesini ise yükseltmişti. Duruşuyla, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra estetik yaptırarak değişimini göstermişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, bikinili bir paylaşımda bulunarak ortamı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.