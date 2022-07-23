Masterchef Şampiyonu Serhat Yeniden Masterchef’e Geliyor! Bu Kez Somer Şefin Yanına Koltuk Çıkarılacak! Acun Haftalık Maaşını Bile Hesapladı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te kupayı kaldıran isimlerden biri olan Serhat Doğramacı, Masterchef 2020 yarışmasına damgasını vurmuştu. Yeniden Masterchef yarışmasına katılacağı gündeme bomba gibi düşen Serhat Doğramacı, Somer Şefin yanındaki koltukta oturacak! Acun Ilıcalı’nın haftalık maaşını bile hesapladığı iddia edilen Serhat Doğramacı, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2020 dönemine son dakika katılan Serhat Doğramacı, iddiasını daha ilk bölümde göstermişti. “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” açıklamasında bulunan Serhat Doğramacı, dediğini yapmış ve şampiyon olmuştu. Çok başarılı bir sezonda kupayı kaldıran isim olarak ayrılan Serhat Doğramacı, iddialara göre Masterchef yarışmasında jüri üyesi olmaya hazırlanıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.