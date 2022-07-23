Masterchef Şampiyonu Serhat Yeniden Masterchef’e Geliyor! Bu Kez Somer Şefin Yanına Koltuk Çıkarılacak! Acun Haftalık Maaşını Bile Hesapladı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2020 dönemine son dakika katılan Serhat Doğramacı, iddiasını daha ilk bölümde göstermişti. “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” açıklamasında bulunan Serhat Doğramacı, dediğini yapmış ve şampiyon olmuştu. Çok başarılı bir sezonda kupayı kaldıran isim olarak ayrılan Serhat Doğramacı, iddialara göre Masterchef yarışmasında jüri üyesi olmaya hazırlanıyor! İşte merak edilen tüm detaylar…

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