Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’ya El Kol Titreten Gönderme! Ne Parasını Almıştı, Ne Kupasını! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Acun…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’dan 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’yla olan tüm bağlarını koparmıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Adem Kılıççı, öyle bir gönderme yaptı ki, resmen el kol titredi! Acun Ilıcalı’nın verdiği parayı ve kupayı almayan Adem Kılıççı, öyle bir şey dedi ki, bundan Acun Ilıcalı’dan bomba bir hamle gelebilir! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü d 30 Haziran’da ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmanın 6 aylık serüveni sonunda bitmiş ve kupayı kaldıran isim Adem Kılıççı’nın hemen yanında oturan Nisa Bölükbaşı olmuştu. Şampiyon olması beklenirken; ikinci olan Adem Kılıççı, anında Acun Ilıcalı’yı ve Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkarmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.