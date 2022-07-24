- 24 Tem 2022 - 18:46

Survivor Adem’den Acun Ilıcalı’ya El Kol Titreten Gönderme! Ne Parasını Almıştı, Ne Kupasını! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Bundan Sonra Acun…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’dan 2. olarak ayrılan Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı’yla olan tüm bağlarını koparmıştı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Adem Kılıççı, öyle bir gönderme yaptı ki, resmen el kol titredi! Acun Ilıcalı’nın verdiği parayı ve kupayı almayan Adem Kılıççı, öyle bir şey dedi ki, bundan Acun Ilıcalı’dan bomba bir hamle gelebilir! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü d 30 Haziran’da ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmanın 6 aylık serüveni sonunda bitmiş ve kupayı kaldıran isim Adem Kılıççı’nın hemen yanında oturan Nisa Bölükbaşı olmuştu. Şampiyon olması beklenirken; ikinci olan Adem Kılıççı, anında Acun Ilıcalı’yı ve Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkarmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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24 Tem 2022 - 18:46 Ankara- Yaşam

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