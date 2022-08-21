- 21 Ağu 2022 - 11:59

Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Şok Oldu! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Gençlere Taç Çıkarttı... En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın annesini görenler büyük şoku yaşadı! “Anasının kuzusu” notunu düşerek bir paylaşımda bulunan Danilo Zanna’ya yorumlar arka arkaya gelmeye başladı! En az oğlu kadar şık olan Danilo Zanna’nın annesi, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının sadece ilk yılında jüri üyeliği yapmayan Danilo Zanna, Hazar Amani’nin koltuğuna oturmuştu. Hem sempatik tavırlarıyla hem de yakışıklığıyla dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna’nın annesiyle yapmış olduğu paylaşım resmen izlenme rekorları kırdı! Benzerlikleriyle dikkatleri üzerine çeken Danilo Zanna ve annesi Emilia Zanna, büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Ağu 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Öyle Bir Cepheden Uyarı Aldı Ki, Kariyerini Noktalayabilir! Bağırış, Çağırış, Kıyamet… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Öyle Bir Cepheden Uyarı Aldı Ki, Kariyerini Noktalayabilir! Bağırış, Çağırış, Kıyamet…
Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor… mask
Masterchef 2022’nin İlk Aşkı Patlak Verdi! Duygularının Önüne Geçemediler; Şefler “Hayırlı Uğurlu Olsun” Dedi! Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor…
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Kovunca Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Artık Durduramıyor; “Yapma, Etme” Dedikçe… 83 Milyon İzlerken Rezil Etti! mask
Masterchef Mehmet Şef Yarışmacıyı Kovunca Kıyamet Koptu! Acun Ilıcalı Artık Durduramıyor; “Yapma, Etme” Dedikçe… 83 Milyon İzlerken Rezil Etti!
Masterchef Fatma Nur’un Alacağı Ücrete Zam Yapıldı! “Şampiyon Yapılırsa Şaşırmam!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Haftalık “Trink” Hesapta! mask
Masterchef Fatma Nur’un Alacağı Ücrete Zam Yapıldı! “Şampiyon Yapılırsa Şaşırmam!” Ne 10 Bin, Ne 20 Bin… Haftalık “Trink” Hesapta!
Masterchef Kıvanç Karadeniz Kimdir? Kıvanç Karadeniz Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Kıvanç Karadeniz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Kıvanç Karadeniz Kimdir? Kıvanç Karadeniz Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Kıvanç Karadeniz Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Masterchef Mehmet Şefin Tepesi Attı! “Bıktım, Usandım Senden!” Yarışmacıyı Yerle Bir Etti; 83 Milyon Böyle Rezalet Görmedi! mask
Masterchef Mehmet Şefin Tepesi Attı! “Bıktım, Usandım Senden!” Yarışmacıyı Yerle Bir Etti; 83 Milyon Böyle Rezalet Görmedi!
Masterchef Barış Demir Kimdir? Barış Demir Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Barış Demir Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Barış Demir Kimdir? Barış Demir Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Barış Demir Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova’dan Kötü Haber: Civan Canova Kaç Yaşında, Nerelidir? Civan Canova Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova’dan Kötü Haber: Civan Canova Kaç Yaşında, Nerelidir? Civan Canova Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Hakkında Şok İddia! “Boşanma Tarihleri” Ortaya Çıktı! Meğer Her Şey Yalanmış… O İsim Her Şeyi İfşa Etti! Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Hakkında Şok İddia! “Boşanma Tarihleri” Ortaya Çıktı! Meğer Her Şey Yalanmış… O İsim Her Şeyi İfşa Etti! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor?
Kısmetse Olur’un Daniela’sı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Bikinili Paylaşımlarını Görenler Cayır Cayır Yandı! “Ne Olmuş Sana Dani!” Estetik Üzerine Estetik… mask
Kısmetse Olur’un Daniela’sı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Bikinili Paylaşımlarını Görenler Cayır Cayır Yandı! “Ne Olmuş Sana Dani!” Estetik Üzerine Estetik…
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Fiziğine, Güzelliğine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Süt Gibisin Be!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Cemre Baysel’in Göğüs Dekoltesi Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! Fiziğine, Güzelliğine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! “Süt Gibisin Be!” Yorumlar Arka Arkaya…
Seda Sayan’ın Kocasının Sahne Fiyatı Dudaklarda Yara Yaptı! Evlenir Evlenmez Zam Yaptırmış; 23 Liradan Çıtayı Öyle Bir Yükseltmiş Ki… “Yok Artık!” mask
Seda Sayan’ın Kocasının Sahne Fiyatı Dudaklarda Yara Yaptı! Evlenir Evlenmez Zam Yaptırmış; 23 Liradan Çıtayı Öyle Bir Yükseltmiş Ki… “Yok Artık!”
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Öyle Bir Cepheden Uyarı Aldı Ki, Kariyerini Noktalayabilir! Bağırış, Çağırış, Kıyamet… mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Öyle Bir Cepheden Uyarı Aldı Ki, Kariyerini Noktalayabilir! Bağırış, Çağırış, Kıyamet…
Oğuzhan Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Oğuzhan Uğur Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç, İnstagram Hesabı Nedir? Meğer Mevzular Açık Mikrofon Sunucusu mask
Oğuzhan Uğur Bakın Kaç Yaşındaymış! Gerçeği Duyan İnanamadı! Oğuzhan Uğur Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç, İnstagram Hesabı Nedir? Meğer Mevzular Açık Mikrofon Sunucusu
Sivaslı Ünlüler Kimlerdir? Sivaslı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler… mask
Sivaslı Ünlüler Kimlerdir? Sivaslı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ı Görenler Tanıyamıyor! Estetik Yaptıra Yaptıra Tanınmaz Hale Gelmiş! “Seda Sayan’a Dönmüşsün!” mask
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ı Görenler Tanıyamıyor! Estetik Yaptıra Yaptıra Tanınmaz Hale Gelmiş! “Seda Sayan’a Dönmüşsün!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova’dan Kötü Haber: Civan Canova Kaç Yaşında, Nerelidir? Civan Canova Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu… mask
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova’dan Kötü Haber: Civan Canova Kaç Yaşında, Nerelidir? Civan Canova Hasta Mı, Hastalığı Nedir? İşte Son Sağlık Durumu…
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Kartal Tibet İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer mask
Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Kartal Tibet İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Hakkında Şok İddia! “Boşanma Tarihleri” Ortaya Çıktı! Meğer Her Şey Yalanmış… O İsim Her Şeyi İfşa Etti! Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Hakkında Şok İddia! “Boşanma Tarihleri” Ortaya Çıktı! Meğer Her Şey Yalanmış… O İsim Her Şeyi İfşa Etti! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasından Bomba İfşa! 5 Yedek İsim Öyle Bir Sosyal Medyaya Sızdı Ki… Acun Ilıcalı Tüm Fişi Çekip, Seti Dağıtabilir! Neler Oluyor?
Kısmetse Olur’un Daniela’sı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Bikinili Paylaşımlarını Görenler Cayır Cayır Yandı! “Ne Olmuş Sana Dani!” Estetik Üzerine Estetik… mask
Kısmetse Olur’un Daniela’sı Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Bikinili Paylaşımlarını Görenler Cayır Cayır Yandı! “Ne Olmuş Sana Dani!” Estetik Üzerine Estetik…
Somer Şef'in ikizi ortaya çıktı! Görenler Şaştı Kaldı... mask
Somer Şef'in ikizi ortaya çıktı! Görenler Şaştı Kaldı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL