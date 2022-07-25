Bim Market İndirimde Yine Yaptı Yapacağını! 26 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Tereyağı, Peynir, Kaşar Peyniri… Resmen Etiket Yarısına Satılıyor! Yetişen Alacak!

Uygun fiyatlı satış politikası ile kısa sürede Türkiye’nin her yerinde en çok tercih edilen zincir marketler arasındaki yerini alan BİM, bir süredir gerçekleştirdiği aktüel ürün kataloğu uygulamasına devam ediyor. Aktüel ürün kataloğunda pe çok ürünün daha uygun fiyatlı bir şekilde vatandaşa sunulmasını sağlanan BİM, bu haftanın ilk aktüel ürünleri kataloğunu da yayınlamış bulunuyor. Peki, BİM marketlerinde tereyağı, peynir, kaşar peyniri ne kadar kaç TL? BİM 26 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? BİM’in bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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