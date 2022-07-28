Altın Fiyatlarında Büyük Bomba Patladı! 1000 Lira Oldu; Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Bu Yükseliş Artık Son Bulmaz; Tam Tamına…

Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dalgalı bir seyirde ilerlemeye başlamıştı. Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde 1100 liraya kadar çıkmıştı. Altındaki bu yükseliş sonrasında devlet kararını vermişti. Altındaki bu yükseliş herkesin şaşırmasına neden olmuştu. Altındaki yükselişin görülmesiyle birlikte dengeler alt üst oldu! Altın alıcıları ve düğüncüler ise altının güncel fiyatlarını araştırmaya başladılar! Peki, altın fiyatları ne kadar?

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