- 28 Tem 2022 - 16:09

Altın Fiyatlarında Büyük Bomba Patladı! 1000 Lira Oldu; Kuyumcular Ağzına Kadar Doldu! Bu Yükseliş Artık Son Bulmaz; Tam Tamına…

Altın fiyatlarında büyük bomba patlak verdi. 1000 liraya yaklaşan altın, kuyumcuların şok içerisinde kalmasına neden oldu. Altının bundan sonra düşmeyeceğini düşünen yatırımcılar ise kuyumcuları ağzına kadar doldurdu! Geçtiğimiz aylarda yeniden 1000 lirayı aşan altın, BDDK’nin vermiş olduğu kararla birlikte 960 liraya kadar gerilemişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Altın fiyatları, Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dalgalı bir seyirde ilerlemeye başlamıştı. Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde 1100 liraya kadar çıkmıştı. Altındaki bu yükseliş sonrasında devlet kararını vermişti. Altındaki bu yükseliş herkesin şaşırmasına neden olmuştu. Altındaki yükselişin görülmesiyle birlikte dengeler alt üst oldu! Altın alıcıları ve düğüncüler ise altının güncel fiyatlarını araştırmaya başladılar! Peki, altın fiyatları ne kadar?

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28 Tem 2022 - 16:09 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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