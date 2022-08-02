Okulların Tatil Olacağı Tarihler Belli Oldu! 2022-2023 Öğretim Yılında Ara Tatil, Yarıyıl Tatili ve 15 Tatil Hangi Tarihte? Okullar Ne Zaman Kapanacak…

Şimdilerde yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelen öğrenciler, sıralarına dönecekleri günü merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak tarihler belli oldu mu? 2022-2023 öğretim yılında ara tatil, yarıyıl tatili ve 15 tatil hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar…