Okulların Tatil Olacağı Tarihler Belli Oldu! 2022-2023 Öğretim Yılında Ara Tatil, Yarıyıl Tatili ve 15 Tatil Hangi Tarihte? Okullar Ne Zaman Kapanacak…
Şimdilerde yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelen öğrenciler, sıralarına dönecekleri günü merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim takvimini açıkladı. Sizde yeni eğitim takvimi ile birlikte tatil günlerini merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelen öğrenciler, sıralarına dönecekleri günü merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim takvimini açıkladı. Peki, okullar ne zaman tatil olacak tarihler belli oldu mu? 2022-2023 öğretim yılında ara tatil, yarıyıl tatili ve 15 tatil hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar…
02 Ağu 2022 - 22:30 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.