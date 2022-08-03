Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler…

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ucuz konut almak isteyen vatandaşlara, bir sosyal konut müjdesi daha verdi. Bu açıklamaların ardından Toplu Konur İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konutların hangi illerde satışta olduğu ve şartları da hemen açıklandı! Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ, Ağustos 2022 nerelerde satış var? TOKİ konut ödeme planı nasıl? İşte, detaylar…