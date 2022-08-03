- 03 Ağu 2022 - 00:24

Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler…

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ucuz konut almak isteyen vatandaşlara, bir sosyal konut müjdesi daha verdi. Bu açıklamaların ardından Toplu Konur İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konutların hangi illerde satışta olduğu ve şartları da hemen açıklandı. İşte günde 2 paket sigara parasına ev sahibi olmanın detayları...

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ucuz konut almak isteyen vatandaşlara, bir sosyal konut müjdesi daha verdi. Bu açıklamaların ardından Toplu Konur İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konutların hangi illerde satışta olduğu ve şartları da hemen açıklandı! Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ, Ağustos 2022 nerelerde satış var? TOKİ konut ödeme planı nasıl? İşte, detaylar…

03 Ağu 2022 - 00:24 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! mask
BİM Market İçeceklerde Dev İndirim Yaptı! ! Cola Cola, Fanta, Sprite, Meysuyu ve Soğuk Çay Fiyatları Düştü! Her şey 9,90 TL, 11,50 TL, 29,50 TL’ye Geriledi!
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL? mask
Engelli Vatandaşlara Aylık 1.840 TL Maaş! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
Carrefoursa Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Toz Şeker, Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 16,07 TL, 26,90 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
Koçtaş’tan Kamp Sandalyesine Büyük İndirim! 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına… mask
Koçtaş’tan Kamp Sandalyesine Büyük İndirim! 99 TL'ye Düştü! Böyle İndirimi Market Market Gezseniz Yine Bulamazsınız! Tam Tamına…
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı... mask
2022-Kaymakamlık Sınavı Başvuruları Başladı...
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli? mask
Hibe ile Avrupa’da Staj İmkanı! Üniversitelerde Çift Ana dal, Yan Dal Neden Önemli?
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi! mask
Carrefoursa Siyah Zeytin Fiyatlarına Dev İndirim! Marmara Birlik Siyah Sele Zeytin, Fora Gemlik Siyah Zeytin ve Sude Gemlik Siyah Zeytin Fiyatları Düştü! Her şey 29,93 TL, 39,94 TL, 59,90 TL'ye Geriledi!
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? mask
1300 TL’ye Varan Doğum Yardım Parası Veriliyor! Doğum Yardımı Parası Nasıl Alınır? Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
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Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigaraya (BUGÜN) Zam Mı Geldi! Özgür Aybaş İlk Kez Duyurdu! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 2 Ağustos Güncel Sigara Fiyatları!
Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler… mask
Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler…
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor… mask
A101 Market Aşurelik Ürünlerde Dev İndirim! Ceviz, Kuru Kayısı, Kuru İncir, Buğday, Nohut ve K.Fsaulye Fiyatları Düştü! Her şey 9,45 TL, 11,25 TL, 29,50 TL’ye Geriledi! Raflar Boşalıyor…
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