Günde 2 Paket Sigara Parasına Ev Sahibi Olacaksınız! Sadece Tek Bir Şart Var; Ayda 1.899 Lira Kira Ödeyerek… TOKİ Yine Yaptı Yapacağını! 2+1, 3+1 Evler…
Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ucuz konut almak isteyen vatandaşlara, bir sosyal konut müjdesi daha verdi. Bu açıklamaların ardından Toplu Konur İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konutların hangi illerde satışta olduğu ve şartları da hemen açıklandı. İşte günde 2 paket sigara parasına ev sahibi olmanın detayları...
Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ucuz konut almak isteyen vatandaşlara, bir sosyal konut müjdesi daha verdi. Bu açıklamaların ardından Toplu Konur İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konutların hangi illerde satışta olduğu ve şartları da hemen açıklandı! Peki, TOKİ başvuru şartları neler? TOKİ, Ağustos 2022 nerelerde satış var? TOKİ konut ödeme planı nasıl? İşte, detaylar…
03 Ağu 2022 - 00:24 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.