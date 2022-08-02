- 02 Ağu 2022 - 14:19 G: 02 Ağu 2022 - 14:20

Masterchef Serhat Doğramacı’dan All Star Açıklaması! Yeniden Mi Geliyor? Kupanın Üzerine Adını Altın Harflerle Yazdıracak! Acun Ilıcalı Devreye Girebilir!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2020 sezonunda şampiyon olan Serhat Doğramacı’dan bomba bir All Star açıklaması geldi! Yeniden ekranlarda gözükeceğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Serhat Doğramacı’nın yeniden kupayı hedeflediği görüldü! İşte Acun Ilıcalı’nın bile devreye gireceğine dair yorumlar yapılan o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına son dakika katılan Serhat Doğramacı, kendisini ispatlamak adına saatlerce Acun Medya’nın kantininde oturmuştu. Masterchef 2021 yarışmacısı olan Hasan Biltekin’in çekilmesiyle birlikte yarışmaya katılan Serhat Doğramacı, daha ilk turda Mehmet Yalçınkaya’nın delirmesine neden olmuştu. Yarışmaya zoraki katılan Doğramacı, kupayı kaldırarak olay yerinden çıkışını yapmıştı. Peki, neler oluyor?

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02 Ağu 2022 - 14:19 Ankara- Yaşam

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