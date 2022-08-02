Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Ağu 2022 - 14:19

Masterchef Serhat Doğramacı’dan All Star Açıklaması! Yeniden Mi Geliyor? Kupanın Üzerine Adını Altın Harflerle Yazdıracak! Acun Ilıcalı Devreye Girebilir!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2020 sezonunda şampiyon olan Serhat Doğramacı’dan bomba bir All Star açıklaması geldi! Yeniden ekranlarda gözükeceğine dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Serhat Doğramacı’nın yeniden kupayı hedeflediği görüldü! İşte Acun Ilıcalı’nın bile devreye gireceğine dair yorumlar yapılan o olay…