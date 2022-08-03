- 03 Ağu 2022 - 21:28

Zam Geldi! Engelli Vatandaşın Maaşı 1.840 TL Oldu! Engelli Maaşı Alabilmek İçin Gerekenler Nelerdir? Engelli Maaşı Başvuru Nereye Yapılır? Dereceye Göre Engelli Maaşları Kaç TL?

Yaptığı birçok yardım ile hem maddi hem de manevi olarak müşkül durumdaki vatandaşların yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlarımızı da unutmayarak para yardımında bulunuyor. Peki, engelli vatandaşlar aylık maaş alabilmek için nereye başvurmalı? Kademeye göre engelli maaşı ne kadar? İşte tüm detaylar…

Sosyal devlet anlayışının benimsendiği politikalar yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özel sebeplerden dolayı ekonomik olarak zor durumda düşen ve desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara karşı yardımlarını bir bir artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda engelli vatandaşlar için para yardımında bulunan yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlara aylık maaş bağlayarak vatandaşların yoksullaşmasını engellemek ve sosyal yaşantılarından geri kalmamalarını hedefliyor. Maddi olarak destekte bulunan yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlar gibi para desteğine ihtiyaç duyan birçok vatandaşın yanında bulunmakta. Doğumdan kira yardımına kapsamlı birçok durumda vatandaşların yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarını engelli vatandaşlar için de yürütüyor. Bakımdan para yarımına birçok destekte bulunan Bakanlık maaş yardımında da bulunuyor. İşte dereceye göre güncel engelli maaşı ve bu maaştan yararlanabilmek için gerekenler.

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03 Ağu 2022 - 21:28 - Gündem

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